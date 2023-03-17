Минобороны: ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ под Харьковом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Министерство обороны РФ

За сутки поражено 82 подразделения боевиков Украины.

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом в рамках брифинга доложил общественности официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Редкодуб Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сказал Конашенков.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что благодаря слаженным действиям оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллеристов за сутки поражено 82 подразделения боевиков ВСУ. Радикалы и их техника ликвидированы в 112 районах.

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Ее конечная цель — освобождение Донбасса и снижение боевого потенциала Незалежной.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с уничтожением российскими войсками техники ВСУ с помощью ракет.