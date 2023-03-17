«Не суперсчастливая»: сексолог объяснила вызывающее поведение Муцениеце

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; личный архив. Александры Милллер; 5-tv.ru

Сексолог Миллер объяснила, что происходит с актрисой, которая снимается почти голой в шоу и выбирает откровенные наряды.

Агата Муцениеце исполнила главную роль в шоу «Абсолютно другая нага», премьера которого состоялась в московском театре-кабаре CRAVE. На опубликованных фото со сцены актриса предстала перед поклонниками в новом амплуа. Откровенные наряды и эксцентричные позы вызвали большую огласку общественности, сообщают dni.ru.

Эксклюзивно для 5-tv.ru сексолог Александра Миллер объяснила, что происходит с Муцениеце, которая снялась почти голой в шоу. Она отметила, что здесь нужно обратить внимание на психологическое состояние актрисы. И вообще, какая обстановка в семье звезды.

«По большому счету, дети, у которых там голышом где-то расхаживают родители, бывают зачастую более счастливые, эмоционально устойчивые, нежели те, которые живут по правилам и делают так, как желает общество», — заявила врач.

Из-за того, что отношения Муцениеце и Прилучного сложные и не выстроенные. Врач отмечает, что можно заметить по мимике, что она не особо супер-счастливая женщина.

«Дети воспринимают мир так, как мама. Насколько она устойчива, счастлива, настолько она подает пример», — утверждает сексолог.

Врач подмечает, что цель артистки призвать, что жизнь не заканчивается разводом. Муцениеце считает себя красивой и молодой женщиной, которая может показать свое тело.

«А общество у нас в целом любит всех осуждать, порицать, но никто не говорит, как они там себя ведут в те минуты, когда на них не направлены камеры», — говорит Александра Миллер.

Эксперт отмечает, что скорей всего детям поведение мамы объясняется тем, что шоу — это искусство и красиво.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце излила душу после ссоры с Прилучным. В свой день рождения она вспомнила самые трудные времена, ошибки и провалы. Но были на ее пути и победы она гордится.