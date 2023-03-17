Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинских радикалов уничтожают всем имеющимся вооружением.

Российские артиллеристы потопили на Каховском водохранилище баржу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек», — говорится в публикации.

Сальдо добавил, что вражеские попытки переправиться регулярны. Каховское водохранилище, Днепр и плавни находятся под наблюдением российских войск. Со слов чиновника, на воде спрятаться невозможно. При обнаружении боевиков ВСУ по ним или стреляют из обычного стрелкового оружия, или используют артиллерию.

«Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством», — пояснил Сальдо.

Он резюмировал, что последнюю попытку переправы со стороны ВСУ можно назвать за последнее время самой крупной, а по потерям еще более провальной, нежели раньше.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов в рамках демилитаризации и денацификации Украины. О ее начала Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные уничтожают технику ВСУ с помощью ракет.