Телеведущая Тайра Бэнкс уйдет из шоу про звезд и займется мороженым

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Селебрити работала моделью в разных городах мира и посвятила телевидению много лет. С чем связано желание сменить род деятельности?

Американская телеведущая Тайра Бэнкс уходит из шоу про звезд, которое ведет с 2020 года. В будущем она собирается стать бизнесвумен, пишет TMZ. Звезда эфиров выпустит собственное мороженое на международный рынок.

По словам знаменитости, бизнес занял ее душу и сердце. В качестве доказательства она показала журналистам товары, которые она попробует, чтобы понять, с каким вкусом должна быть ее продукция. При этом Бэнкс добавила, что продолжит работать на телевидении, но, скорее всего, уже в качестве продюсера.

Тайра Бэнкс стала известной, работая моделью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, но настоящую популярность ей принесло ТВ. К слову, селебрити издала собственную книгу Tyra’s Beauty, Inside and Out ("Красота Тайры, внутри и снаружи"), чтобы помочь другим представительницам прекрасного пола почувствовать естественную красоту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое американское шоу отказывается от легендарного формата.