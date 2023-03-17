Полтонны мяса: как фермеры из Чувашии заразились сибирской язвой

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Большое количество мяса было продано проезжавшим мимо цыганам. Сколько еще людей могли заразиться? И как в регионе пытаются бороться со страшной инфекцией?

В Чувашии обнаружили сибирскую язву. Страшный диагноз поставили двум фермерам. Вероятнее всего, они заразились, разделывая коровьи туши. Еще хуже, что больше полутонны этого мяса продали цыганам, которые проезжали мимо.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекциям. Летальность некоторых форм заболевания достигает почти 100% даже при адекватном и своевременном лечении. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов разбирался в теме.

Село Старое Акташево, в котором живет семейная пара фермеров, заразившихся сибирской язвой, всего в 50 километрах от Чебоксар. В маленькой деревне — около 200 жителей. Врачи проверили всех, кто контактировал с мясником.

«На сегодня все они взяты под наблюдение и, по имеющейся информации, жалоб на здоровье у них нет», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы администрации Цивильского муниципального округа Руслан Сайфутдинов.

Инфицированная пара сейчас в больнице под круглосуточным наблюдением. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Окончательные причины заражения установит Россельхознадзор, но с большой долей вероятности, говорят специалисты, смертельно опасная бактерия попала в организм людей при разделе туши зараженного животного.

Более полутонны зараженного мяса, 600 килограммов говядины, как подтвердили в деревне, продали цыганам на трассе. Животные на этой ферме не были привиты. Но источник их заражения еще надо найти. Чувашия, говорят эксперты, не типичный регион для распространения этой болезни. Возбудитель может быть в почве в неактивном состоянии, но оживает при попадании в живой организм. У сибирской язвы несколько форм течения. При кожной — самой легкой — процент летальности около 3%, другие формы в десятки раз опаснее.

«Если мы говорим о легочной форме, о желудочно-кишечной, то к сожалению, заболевание не всегда вылечивается даже при интенсивной терапии, и чуть менее половины людей, которые молчат, все равно умирают. В случае неполучения помощи летальность достигает 80-85%», — рассказал иммунолог Николай Крючков.

Бактерии сибирской язвы могут погибнуть при слишком сильной термообработке, но ведь мясо можно готовить разными способами. Многие люди как раз любят слабую прожарку. И это прямой путь к заражению. В зоне смертельного риска сейчас — десятки, если не сотни людей, которые решат разделить ужин с цыганами.

«Я помню был случай, когда мясо коровы, которая была заражена сибирской язвой, продавали вдоль дороги, и многие люди проезжали и участки туши покупали, и тогда такая цепочка получилась — больше 10 человек заразились», — вспомнил ситуацию академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

Главное сейчас выяснить, где купили мясо цыгане. Ведь Чувашия граничит с Марий Эл, Татарстаном, Мордовией, Нижегородской и Ульяновской областями. С этими вопросами занимается специальная комиссия.