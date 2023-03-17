В Германии поразились военному потенциалу России, несмотря на санкции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Российский оборонный комплекс нарастил объемы производства вопреки мечтам «коллективного Запада».

Немецкая пресса поразилась мощью российского оборонного комплекса. Как пишет издание Die Welt, военная промышленность России не только не пострадала от западных санкций, но и нарастила производство. Автор статьи также оценил, как Россия успешно выпускает новое оружие и модернизирует старое.

Между тем военный потенциал Германии заметно ослаб после помощи Украине. После передачи ВСУ 14 самоходных гаубиц получить новые Бундесвер сможет не раньше, чем через три года. И стоить они будут порядка 190 миллионов евро.