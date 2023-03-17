США и Германия отказались поставлять Украине истребители

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Военные эксперты напоминают, что похожая ситуация наблюдалась с танками, которые уже находятся в зоне СВО.

США и Германия подтвердили, что не будут поставлять истребители Украине. Решение Варшавы — пока единственной страны НАТО — отправить четыре МиГ-29 еще советского образца никак не повлияло на позицию Вашингтона и Берлина. Об этом пишет Guardian.

«Сейчас не время посылать истребители», — заявил министр обороны Германии Писториус.

«Польша может принимать решение самостоятельно, а президент Джо Байден сейчас против поставок Киеву американских F-16», — отреагировал представитель Белого дома Джон Кирби.

Впрочем, аналитики напоминают, что раньше точно также говорили про танки. Сначала страны НАТО отказывались их поставлять, а теперь во всю шлют Leopard и Abrams.