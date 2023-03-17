Точно в цель: как ВС РФ уничтожают технику ВСУ с помощью ракет

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Снаряды летят один за другим. У противника почти не осталось сил на отражение атак.

Появились яркие кадры уничтожения объектов опорников и техники ВСУ. Российские ракеты летят одна за другой и точно поражают цели. Никаких работающих средств ПВО при этом не видно.

С земли в снаряды лишь пускают автоматные очереди. Разумеется, безуспешно.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.