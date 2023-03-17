Дышала через форточку: почему знаменитая актриса СССР не выходила на улицу 9 лет

Садальский: Шагалова не выходила на улицу последние 9 лет своей жизни

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

Знаменитый шоумен Станислав Садальский раскрыл сокровенную тайну Людмилы Шагаловой.

Актер Станислав Садальский в 71 год активно ведет личный блог в Instagram*. На днях заслуженный артист РСФСР опубликовал фото народной артистки и Лауреата Сталинской премии Людмилы Шагаловой, которая умерла в 88 лет 13 марта 2012 года. Свою публикацию артист сопроводил откровенным рассказом о последних годах жизни артистки.

«В конце жизни ни с кем не общалась. Да и зачем — считала актриса — у нее была стопроцентная потеря зрения. Когда-то Лялю пытались лечить лазером, но неудачно», — написал артист.

По его словам, у актрисы были проблемы не только со зрением, но и с давлением.

«Не выхожу на улицу, лежу девять лет. Дышу через форточку», — говорила актриса. Конечно, было бы великолепно, чтобы тогда Людмилу Александровну кто-то вывозил на колясочке в парк погулять. Но кто без приличной оплаты будет с ней возится, если даже родные дети и внуки не вывозили», — горько отметил народный артист.

Людмила Шагалова сыграла около 100 ролей. Первая и главная роль в ее карьере была в фильме «Молодая гвардия». Эта картина принесла ей Сталинскую премию в 25 лет, но после этого ее долгое время приглашали лишь в эпизоды. Всесоюзная популярность пришла к актрисе после 40 лет, когда она снялась в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Сказка о потерянном времени», «Усатый нянь» и других картинах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский назвал падчерицей беглую дочь Максаковой. Артисты не комментируют свою близкую дружбу, но всегда находятся рядом в трудные минуты.

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