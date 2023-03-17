Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Горобинского

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия 1-го типа. Каждое движение — настоящий подвиг.

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем сюжета Пятого канала стал двухлетний Саша из Краснодара.

У мальчика редкое генетическое заболевание — спинальная мышечная атрофия. И семья, и врачи активно борются с болезнью. Однако ребенку срочно требуется операция. Чтобы он мог полноценно питаться, нужно поставить специальный зонд. Хирургическое вмешательство стоит миллион рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать даже больше нужной суммы. Всего за сутки перечислили 3 миллиона 516 тысяч 973 рубля. Большое вам спасибо!