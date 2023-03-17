Из Google Play исчезли приложения нескольких российских банков

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Это стало результатом санкций США, введенных против ряда кредитных организаций.

Несколько банковских приложений накануне, 16 марта, пропали со смартфонов россиян. Это стало результатом санкций, введенных США против ряда кредитных организаций РФ.

Так, по информации РИА Новости, в магазине мобильных приложений Google Play больше нет программ таких организаций, как «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный». Также исчезли онлайн-ресурсы «Зенита», «СДМ-банка», БРиР, «Ланта банка» и Металлинвестбанка.

Все перечисленные организации подпали под рестрикции Штатов еще в феврале. Они блокируют активы данных банков в США. Вместе с этим приостанавливаются операции с долларами. Кроме того, под вторичные санкции могут подпасть компании, сотрудничающие с этими финансово-кредитными учреждениями.

К слову, в начале марта часть онлайн-сервисов банков, которых коснулись ограничения, были удалены из App Store, немногим позже — из Google Play.

Санкции против России Запад усилил после 24 февраля в связи со спецоперацией на Украине. Однако с последствиями этих мер столкнулись сами жители США и Европы. Теперь они вынуждены, в частности, переплачивать за электричество, топливо и продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему санкции не отразились на жизни россиян, по мнению японского профессора.