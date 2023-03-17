Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ РФ беспилотником из США

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Вопиющий инцидент произошел 14 марта. Сейчас обломки БПЛА находятся в Черном море.

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые не допустили пересечения российской границы американским беспилотником MQ-9

Вопиющий инцидент произошел 14 марта. Ранним утром над акваторией Черного моря появился БПЛА. Военные самолеты немедленно поднялись в небо для разрешения ситуации. Как выяснилось, полет беспилотника осуществлялся с транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с началом СВО.

«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (по московскому времени — Прим. ред.) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — подчеркивалось в официальном заявлении Минобороны.

Отмечалось, что российские Су-27 бортовое вооружение не применяли, с БПЛА в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли фейковое видео США на тему падения беспилотника в Черном море.