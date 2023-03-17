Дворник в Мытищах облил краской машину, когда поскользнулся на льду Сегодня, 14:46 20 20

Фото, видео: ВКонтакте / tipmytischi; 5-tv.ru

Мужчина сделал это не специально и даже попытался отмыть автомобиль, но ничего не вышло.