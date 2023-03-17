Жильцов дома в Нефтекамске эвакуировали из-за взрыва бытового газа

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Ударной волной выбило окна. Есть ли пострадавшие? И где сейчас находятся местные?

Громкий хлопок разбудил ночью жителей многоэтажки в Нефтекамске. В одной из квартир взорвался бытовой газ.

Как выяснили следователи, все произошло в однушке на девятом этаже. В момент взрыва дома никого не было. Ударной волной выбило окна вместе с рамами на кухне и в комнате. Обломки попадали вниз на припаркованные машины.

Спасатели экстренно эвакуировали жильцов. Для них подготовили пункт временного размещения.