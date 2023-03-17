Запихнул в багажник: неизвестный попытался похитить женщину в Оренбурге

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Несчастная успела позвонить своей подруге и сообщить, где находится. Информация была передана полиции.

Полицейские в Оренбурге освободили похищенную женщину. К ним обратилась знакомая потерпевшей, рассказала, что ее подругу посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Но та успела позвонить и сообщить, что находится на одной из заправок на выезде из города.

Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения на АЗС. В кадр попало, как женщина выбежала из машины и пыталась позвать на помощь. Но мужчина ее догнал, повалил на землю, доволок до автомобиля и запихнул в багажник.

Тем не менее далеко уехать ему не удалось. На загородной трассе машину остановили полицейские. Женщину освободили, а похитителя задержали.