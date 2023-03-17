Собственников жилья защитят от недобросовестных УК
Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail; 5-tv.ru
Жильцы смогут расторгать договор в одностороннем порядке.
Расторгнуть договор с управляющей компанией можно будет в одностороннем порядке и в любое время. Таким правом хотят наделить собственников жилья.
Как выяснили «Известия», депутаты намерены разработать соответствующие поправки в ближайшее время.
Поводом может стать существенное нарушение обязательств. Например, плохая уборка территории или несвоевременное обслуживание техники: лифтов, вентиляционных систем, газового оборудования.
А чтобы жильцы не злоупотребляли правом и не шантажировали управляющие компании — расторгать договор можно будет только при наличии веских причин — из особого перечня нарушений, который сейчас составляют.
При этом неугодную компанию обяжут передать накопленные, но неиспользованные, деньги.