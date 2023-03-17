«Горбатого могила исправит»: Голубкина с негодованием заявила об изменах Фоменко

Николай Фоменко завел женщину на стороне во время брака с Голубкиной и жил с любовницей два года

Фото: Куров Александр / ТАСС

Знаменитая артистка раньше старалась не высказываться негативно в отношении экс-супруга, чтобы не травмировать детей.

Актеры Мария Голубкина и Николай Фоменко прожили вместе 13 лет, артистка родила ему двух наследников — сына и дочь. Правда, даже дети не помогли звездам сохранить теплые отношения после развода. Мария до сих пор обижена на экс-супруга и, по ее словам, есть за что.

Сама Голубкина не любит распространяться о личной жизни и редко раскрывала подробности разрыва с бывшим мужем, поэтому рассказывала про ситуацию размыто. По ее словам, их союз был неидеальным, пара часто ссорилась и не могла прийти к общему компромиссу. Лишь в последнем интервью артистка приоткрыла завесу тайны.

«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. <…> Это не было причиной (развода — Прим. ред.) Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий», — сказала звезда в YouTube-шоу «Лера в большом городе».

В том числе Голубкина отметила, что раньше старалась не гневиться на экс-супруга, говорила о Фоменко только хорошее и скрывала свои обиды. Лояльное отношение к артисту важно было сохранить, чтобы не травмировать детей. Теперь же Мария Андреевна не стесняется в высказываниях. Она сильно недовольна бывшим мужем не только из-за предательства, но и из-за его характера.

«С ним (Фоменко — Прим. ред.) договориться невозможно. Моя ситуация была такая, что я могу только уступить и, конечно, с ним не жить. <…> Неважно уже, изменяет или нет. Он самодур. Сегодня одно настроение, завтра — другое. Поздравляю ту женщину, на которой он женился. Горбатого только могила исправит», — отметила актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Голубкина рассказала о будущем муже.