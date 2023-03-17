Освобождение Угледара: морпехи и мотострелки плотным огнем вскрывают оборону ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Действия пехоты поддерживают штурмовики Су-25.

Сейчас к последним событиям в зоне спецоперации. Ожесточенное противостояние идет под Угледаром. Российские штурмовые группы занимают опорные пункты украинских боевиков. В небе действия пехоты поддерживает авиация. Самолеты наносят точечные удары, не давая противнику опомниться и перейти в контратаку. Впечатляющие кадры у Кирилла Олькова.

Уникальные кадры боевой работы штурмовиков СУ-25 по позициям националистов в Угледаре. Самолеты идут парой на минимальной высоте. Затем резко задирают нос, чтобы выпустить ракеты на их максимальную дальность.

Вираж с одновременным отстрелом тепловых ловушек, это собьет с толку ПВО врага. Работа выполнена — летчиков уже не достать.

«Только что отработала штурмовая авиация. Нанесли точечные прицельные удары. Вот сейчас друг за другом идет один самолет, второй. Возвращаются в базовый район», — рассказал Кирилл Ольков.

Отсюда до южных окраин Угледара — километров десять, но оккупированный боевиками город стоит на возвышенности, поэтому даже с этой точки видны последствия авиаудара по позициям ВСУ. Съемка с квадрокоптера: высотное белое здание в черном дыму — это Южнодонбасская шахта — одно из убежищ ВСУ — частично разбито.

После ударов с воздуха передовые группы морпехов и мотострелков наступают на земле.

Морпехи уже на бывших позициях ВСУ. Деревья на километр вокруг посечены осколками. Окопы врага теперь надежно защищают от его же пуль и снарядов наших бойцов.

На этих кадрах штурм опорного пункта ВСУ под Угледаром. Морпехи с боем прорываются вперед. Вскрывая плотную оборону шквальным огнем.

«Наши пулеметчики отстреливались. Прикрывали наш подход. Мы зашли с флангов взяли опорник и пленного. Наши ничего не боятся», — позывной леший военнослужащий рф

Вступать в ближний бой ВСУ не рискуют. Отвечают только издалека.

Морпехи решают переждать обстрел. Выдвигаются на рассвете, так легче застать дезориентированного противника врасплох.

Штурмовики передают авиации новые координаты и прячутся в окопах. Впереди еще несколько вражеских опорных пунктов, а после их взятия решающие уличные бои за полное освобождение Угледара.