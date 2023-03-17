«Остановили сердце»: блогер Масленников раскрыл подробности своей госпитализации

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Знаменитый интернет-мыслитель попал в критическую ситуацию, теперь он намерен бороться с недугом.

В начале этого года блогер Дима Маслеников попал в больницу. У него случился приступ тахикардии, если бы врачи не подоспели вовремя, то мужчина мог умереть. Проблемы с сердцем у знаменитости уже давно. Еще в детстве ему сделали операцию, чтобы восстановить правильное сердцебиение. Теперь звезда иногда страдает от тахикардии.

«После этого у меня случаются приступы тахикардии, когда сердце под 200 фигачит, и это включается в любой рандомный момент», — заявил он в YouTube–шоу «Вопрос ребром».

По словам Масленникова, за прошедшее десятилетие он всего два раза вызывал скорую помощь. Со своим недугом блогер научился справляться сам. Правда, иногда ситуация выходит из-под контроля и становится критической. Так случилось в начале этого года.

«Меня привезли и остановили сердце. Врачи сказали: „Смотри, мы можем тебе укольчики сделать, провести процедуры. А можем быстренько — укольчик поставим, ты уснешь, ударим дефибриллятором, остановим сердце, подождем какое-то время и запустим заново“. Вообще, кошмар, если честно», — объяснил интернет-звезда.

По его мнению, случилась настоящая «критическая ситуация», до этого он еще ни разу не попадал в реанимацию. В тот момент мужчина выбрал второй вариант, из предложенного медиками. Сейчас Дима чувствует себя лучше, однако боится повторения подобного несчастья. Через некоторое время знаменитость намерен сделать операцию и избавиться от сердечных проблем.

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