«Я вот такая»: актриса Маруся Климова смогла простить отцу его поступок

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

У знаменитости случилась психологическая травма, из-за которой пришлось обращаться к специалисту.

Родной папа актрисы Маруси Климовой не присутствовал в ее жизни. Мужчине всегда было не до наследницы, сначала он постоянно работал, а потом, когда дочери было 13, встретил новую спутницу и покинул семью. Из-за этого звезда обижалась на отца, в ее глазах он был предателем.

Однако в последнее время их отношения изменились. По словам артистки, ей удалось простить папу за прошлые ошибки, недавно родственники даже увиделись вживую.

«Ко мне приезжал отец, которого я с детства не видела и, конечно, держала обиду. Я его простила, и он меня, надеюсь, тоже. И как-то это было очень важно — найти свои корни заново, понять, что я вот такая. Я наконец-то в ладах с собой», — заявила знаменитость в беседе с изданием 7Дней.ru.

При этом Климова призналась в еще одной травме. Однажды ей пришлось расстаться с молодым человеком, с которым звезда встречалась девять лет. После разрыва Марусе даже понадобилась помощь врача. По ее словам, их союз распался из-за того, что мужчина не хотел становиться отцом, а актриса мечтала о беременности.

Также у знаменитости есть и положительные моменты. Например, она очень рада, что переехала в столицу. Когда Климовой было около 20 лет, она решилась на серьезный шаг — бросить родной Хабаровск и улететь в Москву.

«Я себя благодарю за то, что не побоялась взять и все бросить. Вот сейчас я даже не знаю, откуда у меня тогда взялась это уверенность, что я смогу ухать в неизвестность и начать все с нуля», — сказала артистка.

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