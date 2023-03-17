Названы самые популярные среди россиян направления для зимнего туризма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Граждане России с удовольствием проводят время и внутри страны, и за границей.

Турция стала самым любимым местом отдыха россиян по итогам прошедшей зимы. Такие данные опубликовали в ассоциации туроператоров.

В топе путевок также Таиланд, Арабские эмираты и Египет. Прибавилось наших людей на Шри-Ланке, в Индии и Кубе. А вот рейтинг самых любимых мест отдыха внутри страны не меняется.

Лидирует как всегда Краснодарский край, там Сочи. Потом идут Москва и Подмосковье, а следом Петербург.