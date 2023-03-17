Военный эксперт раскрыл обман Пентагона по видео с БПЛА MQ-9 Reaper

Военный эксперт Евсеев: если удар по БПЛА не зафиксирован, его не было

Фото: Zuma / ТАСС

Российский истребитель двигался чуть ли ни со скоростью звука, при задевании им иностранного беспилотника все было бы совсем по-другому.

Кадры на предполагаемом ролике инцидента с БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем не сопоставимы заявлению Пентагона насчет случившегося. Такое мнение выразил военный эксперт Владимир Евсеев. Он уверен, что если касания беспилотника российским истребителем Су-27 нет на записи, то его нет и в реальности.

Ранее Пентагон заявил, что Су-27 задел винт MQ-9, поэтому тот не справился с управлением, американским вооруженным силам пришлось сбить свой дрон.

Российское Минобороны тоже заявило о своей версии произошедшего. В районе Крымского полуострова обнаружили полет американского БПЛА с отключенными транспондерами. Беспилотник направлялся в сторону государственной границы России. Ведомство сообщило, что дрон перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду из-за резкого маневрирования. Евсеев отметил, что опубликованное видео с произошедшим никак не подтверждает версию американских военных.

В эфире радио Sputnik он объяснил, что у дрона США была скорость около 400 километров в час, а у Су-27 — близкая к скорости звука. В случае задевания американского БПЛА произошел бы сильный удар, истребитель из России сам бы получил серьезные разрушения.

«Если бы это было касание крылом, то повреждение было бы достаточно опасное. Поэтому я думаю, что если удар не был зафиксирован камерой, то, скорее всего, его и не было», — отметил эксперт.

При этом на ролике заметно, что из российского самолета при подлете к беспилотнику США выливается жидкость. По словам Евсеева, это может быть слив керосина с Су-27. Он способствовал затруднению работы американского БПЛА.

«Вполне возможно, что после этого команду на его падение отдали операторы», — сказал специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нашли упавший в Черное море американский беспилотник.