«С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины

Фото, видео: 5-tv.ru

К прежнему обвинению в неуплате налогов добавилось обвинение в отмывании денег. Все ли на этом?

Избежать наказания не удастся и другой семье блогеров — Валерии Чекалиной, известной всем как Лерчек, и ее мужу. К делу о неуплате налогов на 300 с лишним миллионов рублей прибавилась еще одна статья — об отмывании денег. Сегодня популярных блогеров вызвали в СК, а потом в суд, но даже в этой ситуации они нашли чем похвастаться. Олег Барышев все расскажет.

— Скажите, ваша жизнь как-то изменилась после преследования?

— Нас никто не преследует мы теперь катаемся с мигалками без пробок.

В этот момент Валерия и Артем Чекалины будто уверены: их криминальная история закончилась. Но, похоже, правоохранители взялись — за блогеров, во все смыслах миллионников, всерьез. В деле о неуплате налогов наступила развязка, но следователи открыли еще одно.

— Какое новое дело на вас возбудили?

— Не знаю, наверное, мы слишком красивые.

У следователей же достаточно конкретное обвинение: Чекалины отмыли более 130 миллионов рублей. Они покупали доллары и таким образом пытались замаскировать «нечестно заработанные».

«По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины действовали группой лиц по предварительному сговору. Легализовали денежные средства, добытые преступным путем», — рассказала Юлия Иванова, Старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве.

Но улыбка с лица Валерии Чекалиной не сходит и в суде. То ли привычный образ перед камерами то, ли истерика. Но вполне возможно блогер еще не осознала насколько все серьезно.

«К сожалению, не могу комментировать данную ситуацию т. к. нахожусь под подпиской», — Валерия Чекалина

Сначала блогеры проходили по делу о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. В этом случае если покрыть долги перед налоговой учитывая штрафы и пени — можно избежать реального срока. Чекалины, видимо так и собираются сделать, причем без особого ущерба для семейного бюджета. Их совместный бизнес приносил более трех миллиардов в год. Но сейчас за отмывание денег — можно получить реальный срок даже с таким состоянием.

«Ответственность за легализацию, либо отмывания денежных средств приобретенных преступным путем предусмотрена статьей 174 Уголовного кодекса. В частности четвертая часть ее предусматривает наказание до лишения свободы сроком до 7 лет. То есть это преступление отнесено к категории тяжких», — сказал адвокат пары Сурен Аванесян.

И как минимум пока идет расследование — блоггеры лишены главного инструмента заработка. Теперь они обязаны не только быть оффлайн, но и вообще пользоваться телефоном запрещено. После этой новости Валерия Черкалина сделала прощальный пост.

Карьере блогеров Чекалины можно позавидовать: успешный бизнес, солидный заработок, признание аудитории: все это могло продолжаться и дальше. Они сами построили этот бизнес и похоже сами его и разрушили. Интернет-марафон окончен, начались судебные тяжбы.