«Минус 20 килограммов»: какой орган откажет, если быстро похудеть

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Красота — это не только про внешность, но и про здоровье. Как не потерять и то и другое?

Многие люди недовольны отражением в зеркале из-за лишних килограммов. Нежелательный вес появляется незаметно — плотный ужин перед сном, сидячий образ жизни и частые перекусы, помимо основных приемов пищи. Все это выходит в некрасивые сантиметры на боках и новым размером одежды.

Когда ситуация становится критичной, люди прибегают к различным диетам, которые обещают магическое исчезновение аж 20 килограммов за месяц. Правда, мало кто задумывается над тем, чем грозит такое экстремальное похудение. Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов объяснил изданию «Страсти», чем опасны такие махинации с телом.

Подводные камни

Специалист отметил, что если человек пытается быстро избавиться от лишнего веса, то это грозит появлением камней в желчном пузыре. Такое случается в 30% случаев. Это не только опасный, но и очень болезненный недуг. Тем более, если камни заполнят желчный пузырь, то орган придется удалить. Это гораздо хуже, чем медленное снижение веса.

Почему появляются камни?

По словам доктора, камни появляются при похудении из-за распада подкожного жира, в нем много холестерина. Когда жир уходит в энергию, то холестерин попадает в кровь, после этого оказывается в печени, а из нее идет в желчь. Часть этого выходит с калом, а остальное — всасывается в кишечнике, после чего снова попадает в кровь. Она выпадает в осадок. Кристаллы холестерина поэтапно образовываются, а после увеличиваются и превращаются в камни. Человек сильно рискует, если использует экстремальные диеты и ест меньше 800 килокалорий.

Также в зоне риска находятся женщины, которые перенесли бариатрические операции с целью похудения. По словам врача, после них камни образуются в большинстве случаев, потому что вес уходит слишком быстро. Когда медики проводят подобные вмешательства, то часто удаляют и желчный пузырь, ведь тот все равно «превратится в один сплошной камень».

Как избежать появления камней?

Если моторика желчного пузыря нормальная, то камни не должны образоваться, ведь желчь сразу уйдет в кишечник. Важно влиять на моторику, снизить уровень холестерина и повысить уровень желчных кислот. Ни в коем случае нельзя пытаться быстро сбросить большое количество веса. При норме человек должен худеть на два килограмма в месяц.

Если же быстрая потеря веса все равно является главной целью, то необходимо обезопасить себя и обратиться к специалистам. Врачи назначат определенные препараты, которые понизят уровень желчных кислот в желчи. Такие лекарства следует принимать весь процесс похудения, чтобы не оказаться в зоне риска.

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