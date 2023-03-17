Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

Москва не может провести собственный анализ ситуации, потому что ее специалистов не допускают на место случившегося.

Российская сторона не получит разрешение на участие в расследовании диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщило издание Local Denmark, ссылаясь на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена. В материале говорится, что Копенгаген откажет Москве в возможности участвовать в разбирательствах по поводу взрывов трубопроводов. По мнению дипломата, в Дании, Швеции и Германии придерживаются верховенства права и их анализам можно доверять.

«Мы сказали русским, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах», — объяснил Расмуссен.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия рекомендовала Дании создать международную команду специалистов и проделать обследование ниток «Северных потоков» на предмет взрывных механизмов, однако ясного ответа Россия так и не увидела. При этом Москва не может самостоятельно заниматься расследованием, потому что российских экспертов не пускают на место диверсий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недалеко от взрывов на «Северных потоках» дежурил военный корабль из Германии.