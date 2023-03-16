Происходящее в зоне СВО и реакция в мире. Главное к вечеру 16 марта

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

Демилитаризация и денацификация Украины и противодействие этому со стороны Запада: все самое важное в дайджесте на 5-tv.ru

Российский лидер Владимир Путин отдал распоряжение правительству: до 30 марта доложить о создании госфонда поддержки участников СВО;

Спикер российского президента Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о поднятии со дна Черного моря обломков принадлежавшего США беспилотника MQ-9 и подчеркнул, что беспилотник поднимут на поверхность, если это будет нужно для интересов и безопасности России;

Представитель Белого дома Кирби заявил, что США против того, чтобы Россия достала рухнувший в Черное море беспилотник, но не особо переживают, если MQ-9 все же поднимут из моря;

Верховный суд Российской Федерации признал террористическим и запретил в России украинский «Легион «Свобода России»;

На донецком, купянском, краснолиманском, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях потери украинских боевиков за сутки составили свыше полутысячи ликвидированными и ранеными. Также нанесены удары по 93 артиллерийским подразделениям ВСУ, рассказали в российском оборонном ведомстве;

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия не видит предпосылок того, что Украина намерены уводить своих боевиков из Артемовска, отметив, что ситуация там останется тяжелой;

Украинские неонацисты активизировали свои действия на запорожском участке линии соприкосновения, однако все попытки боевиков атаковать — пресекаются, рассказал РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов;

Укронацисты признались, что их система ПВО малоэффективна против российских высокоточных ударов. Как рассказал представитель ВСУ Юрий Игнат, украинские националисты не могут сбивать баллистические ракеты, в частности, «Искандер-М». Ранее Игнат уже признавался, что украинская система ПВО не может сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22;

В ближайшие дни Польша поставит на Украину первые четыре истребителя МиГ-29, заявил президент страны Дуда. Как указал глава Польши, это самолеты, которые страна «получила от армии ГДР в свое время», отметив, что они еще используются в польской системе ПВО, «но это последние годы их работы»;

В США заявили, что решение Варшавы передать Украине истребители МиГ-29 не изменит намерения американских властей передать Украине истребители F-16;

Шведский кабмин решил передать украинским боевикам восемь самоходных артиллерийских установок Archer;

Глава эстонского кабинета министров Каллас обсудила увеличение военной помощи киевскому режиму, и вопрос снижения потолка цен на нефть из России. По ее словам, западные страны не должны уставать поддерживать Украину и не должны недооценивать Россию;

Глава украинского МИДа Кулеба заявил, что обсудил с американским госсекретарем Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов. О необходимости скорейшей поставки неонацистам боеприпасов заявил и немецкий канцлер Олаф Шольц. Выступая с заявлением в Бундестаге, он заверил, что Берлин вместе со своими европейскими сообщниками будет и впредь поддерживать киевский режим;

Члены независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине выявили «незначительное число» нарушений законов ведения войны украинскими боевиками, говорится в распространенном отделением ООН в Вене заявлении;

Киев будет и дальше считать действительным гражданство Украины даже в том случае, когда его обладатель подаст заявление о выходе из него в российское МВД, заявили в МИД Украине, комментируя принятие российским парламентом соответствующего закона. Это означает, что киевский режим продолжат считать своими гражданами жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которых подвергает бомбардировкам, геноциду и расправам. В украинском МИД также заявили, что такие граждане «могут рассчитывать на защиту украинского государства»;