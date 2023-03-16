Wildberries приостанавливает списания с партнерских пунктов выдачи за подмену товаров

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Компания усиленно работает над решением возникших проблем.

Маркетплейс Wildberries на какое-то время совершил приостановку списания за подмену с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ритейлера, на которые ссылается издание, подмена товаров — очень серьезная проблема и они ее активно пытаются решить в данный момент.

«Мы уже в течение нескольких дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий», — заявил ритейлер.

До этого появились сообщения о том, что в целях безопасности некоторые пункты выдачи Wildberries были закрыты и из них вывозят товары в другие пункты. Естественно, все покупатели были заранее предупреждены.

14 марта появилась информация о том, что владельцы пунктов выдачи заказов пытались пройти в главный офис компании и устроить забастовку из-за штрафов за брак и утерянные товары, которые с них списываются.

Однако в Wildberries заявили, что ПВЗ продолжают работать в штатном режиме, а информация о забастовках в ПВЗ не является правдой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Wildberries назвали фейком информацию о закрытии пунктов выдачи.