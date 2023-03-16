«Спасибо за все»: Григорий Лепс показал свою любимую женщину

Григорий Лепс выложил снимок своей самой важной и любимой женщины в мире

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость поблагодарил женщину за все, что она для него сделала.

Российский музыкант Григорий Лепс решил раскрыть все карты и выложил в своем личном блоге снимок самой любимой женщины в его жизни.

Артист тщательно скрывает имя и внешность своей новой возлюбленной. Но несмотря на это, артист решился на этот шаг и поделился с поклонниками фотокарточкой той, кого очень любит. Да, ей оказалась мать знаменитости.

«С Днем Рождения, мама!!! Крепкого здоровья и долгих радостных лет! Спасибо за все!!!» — написал под снимком артист.

В начале марта Лепс признался на одной из мероприятий, что влюблен и счастлив. А игривое настроение теперь доставляет ему не алкоголь, а любимая женщина. Кто эта загадочная красавица, он до сих пор не признался.

Григорий Лепс был дважды женат и очень тяжко переживал разрыв с последней супругой Анной Шаплыковой, которой прожил 20 лет. Женщина родила певцу троих детей, а годы, проведенные с ней в браке, музыкант до сих пор называет самыми счастливыми в жизни.

Буквально сразу после разрыва, артист пристрастился к алкоголю и совершил немало жутких поступков.

Возможно, уже в скором времени, мы все-таки увидим ту самую женщину, которая спасла артиста от краха карьеры и снова подарила ему счастье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Григорий Лепс рассказал о новой пассии.