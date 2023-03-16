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Как рассказал муж Чекалиной, вердикт суда все равно не отразится на их деятельности.

Знаменитый российский блогер Валерия Чекалина и ее муж Артем планируют обжаловать решение суда о запрете пользования интернетом и телефоном. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам супруга знаменитости, они уже решили проблему с ведением блога: у семьи есть личная помощница, которая будет вести все за них и общаться с подписчиками.

Само дело Артем Чекалин отказался комментировать, передал слово своему адвокату и удалился. Сам же адвокат назвал решение суда о запрете пользования интернетом абсурдом.

До этого стало известно, что Савеловский суд Москвы назначил семье Чекалиных запрет на использование телефона, интернета, почты и других средств связи. В передвижениях суд знаменитость не ограничил.

Лерчек вместе с супругом Артемом стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате более 300 миллионов рублей налогов. По данным следствия, Чекалина на протяжении нескольких лет придерживалась незаконной схемы распределения доходов на счета друзей и родственников. При этом, ее выручка давно превысила предусмотренный упрощенной системой налогообложения лимит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом.