Высший медицинский пилотаж: из бьющегося сердца военнослужащего извлекли осколок

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Операцию провели в Центральном госпитале имени Вишневского.

Высший медицинский пилотаж показали российские врачи, спасая жизнь раненому военнослужащему. Прямо из его бьющегося сердца они извлекли большой осколок. Операцию провели в Центральном госпитале имени Вишневского, в единственном в России — так называемом — гибридном комплексе.

Благодаря ему можно делать экспресс-обследование пациента прямо на хирургическом столе. Как сейчас себя чувствует боец? — он уже рассказал сам нашему корреспонденту Антону Золотницкому.

Спустя час после операции Владимир уже общается с тем, кто спас ему жизнь, и дает первое интервью. Все помнит отчетливо — как вместе с отрядом попал под обстрел вражеского танка и как товарищи вытаскивали его с передовой.

«Я все время был в сознании. Я был уверен в своих ребятах. Все надежные», — рассказал Владимир, военнослужащий, участник СВО.

Один осколок пробил бронежилет и застрял в области живота. Другой — вошел прямо в сердце. Тяжелейшее ранение, но для военных хирургов — штатная ситуация.

«Было кровотечение из печени, внутренних органов. Первым этапом была операция живота. Остановили кровотечение. Вторым этапом удалили этот осколок. Он лежал в мышце сердца. Он постоянно повреждал мышцу сердца», — рассказал Александр Лищук, начальник центра кардиохирургии НМИЦ ВМТ — ЦВКГ им. А. А. Вишневского МО РФ.

«Вот этот осколок застрял в правом желудочке сердца военнослужащего. К счастью, неглубоко. Благодаря этому операцию удалось завершить достаточно быстро — всего за 45 минут», — рассказал корреспондент Антон Золотницкий.

Причем врачи приняли решение — сердце не останавливать. Такая хирургия — высший пилотаж. Наблюдать за которым разрешили не только журналистам. В военный госпиталь имени Вишневского пригласили коллег — из центральной клинической больницы Донецка.

«Наше учреждение находится ближе всего к передовой. Иногда тяжелые, нетранспортабельные поступают к нам. Скорость принятия решения важна», — рассказал Станислав Мошкин, сердечно-сосудистый хирург больницы имени Калинина ДОКТМО г. Донецка.

Спасать жизни вопреки всему. Для донецких врачей это не просто громкие слова — ежедневная реальность.

«Я думаю, что для всех это проблема с водой. Периодически отключают электричество. Но у нас есть генератор. И обстрелы», — рассказал Людмила Залюбовская, врач больницы имени Калинина ДОКТМО г. Донецка.

В Подмосковье вырвались ненадолго. Ведь здесь — бесценный опыт. Лучшие военные хирурги и уникальные технологии. Метод гибридного вмешательства позволяет обследовать пациента прямо на операционном столе. Чтобы сэкономить драгоценное время.

«Эта операционная оборудована по последнему слову техники — специально для таких непростых операций. Вот этот прибор, к примеру, позволяет с ювелирной точностью — буквально до миллиметра — определить местонахождение осколка в теле пациента», — рассказал корреспондент Антон Золотницкий.

За свою жизнь Владимир боролся вместе с хирургами. И победил. Теперь не пугает даже сложный период реабилитации. Ведь цель он поставил — как можно скорее вернуться на передовую. И вновь сражаться — до победы. В которой он не сомневается.