Во Франции приняли закон о пенсионной реформе: что это значит

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Общественность продолжает бунтовать. Неужели президенту Эммануэлю Макрону все равно?

Правительство Франции одобрило пенсионную реформу без голосования в парламенте. Обойти стандартную процедуру позволила старая норма Конституции. Таким образом президент Эммануэль Макрон «продавил» очень резонансный законопроект, который ранее вызвал волну забастовок и массовых уличных протестов.

Социалистическая партия назвала действия главы государства «капризом» и пренебрежением интересами общества». Оппозиция в парламенте вынесет на обсуждение вопрос о вотуме недоверия министрам. В эти минуты французские парламентарии не дают выступать премьеру Элизабет Борн, которая должна объявить о принятии пенсионной реформы, ей приходится перекрикивать депутатов.