Чуть не сгорели на работе: уволенный сотрудник в отместку поджег офис

Задержан слесарь, подозреваемый в поджоге четверых работников УК в Дмитрове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Oelbermann via www.imago-ima; 5-tv.ru

Четыре человека получили ожоги и были госпитализированы.

В городе Дмитров производственный конфликт едва не завершился трагедией. Слесарь управляющей компании пришел на работу, облил бензином и поджег — четырех сотрудников.

Таким образом 55-летний мужчина отомстил за свое увольнение. Решение о нем было принято незадолго до происшествия. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.

Слесаря задержала полиция. Оперативники выясняют детали конфликта.