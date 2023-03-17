Чуть не сгорели на работе: уволенный сотрудник в отместку поджег офис
22
Задержан слесарь, подозреваемый в поджоге четверых работников УК в Дмитрове
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Oelbermann via www.imago-ima; 5-tv.ru
Четыре человека получили ожоги и были госпитализированы.
В городе Дмитров производственный конфликт едва не завершился трагедией. Слесарь управляющей компании пришел на работу, облил бензином и поджег — четырех сотрудников.
Таким образом 55-летний мужчина отомстил за свое увольнение. Решение о нем было принято незадолго до происшествия. Пострадавших с ожогами доставили в больницу.
Слесаря задержала полиция. Оперативники выясняют детали конфликта.