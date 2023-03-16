Пять человек погибли, еще шесть пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

Правоохранители уже назвали предварительную версию произошедшего.

Срочные сообщения сейчас приходят из подмосковной Каширы. Там произошла страшная авария.

Столкнулись три легковых автомобиля. Пять человек погибли, шестеро пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, экстренных служб и медики.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя машинами», — говорится в официальном заявлении на сайте ГУ МВД РФ.

Детали трагедии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии.