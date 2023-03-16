Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Ради кого звезда готова измениться и нужно ли ей это вообще?

Российская актриса Мария Голубкина призналась в новом интервью Валерии Гай Германике, что считает свою фигуру абсолютно нормальной для своих лет.

По ее словам, она смогла побороть две вредные привычки — алкоголь и курение. Но это сильно повлияло на ее аппетит — артистка начала много есть сладости и буквально за полгода сильно набрала в весе.

«Нам, женщинам, быть полными в 50 лет — а мне уже 50 лет — вполне естественно», — заявила Голубкина.

Также знаменитость добавила, что она вовсе не считает себя толстой, а нормальной.

«Я не считаю себя жирной, я считаю безжопыми худых женщин», — заявила артистка.

В заключении Голубкина пояснила, что в 50 лет женская красота — вопрос лишь денег и их количества. А ей не особо важно, как она выглядит. По словам актрисы, ее уход за собой составляет такой режим: почистить зубы и помыться.

До этого Мария Голубкина уже не раз заявляла в различных интервью о том, что гордится своей фигурой и любит поесть. Например, она рассказывала, что никогда не комплексовала по поводу лишних килограммов и обожает пироги. Тем не менее, в прошлом году актриса все-таки ходила в тренажерный зал, чтобы хоть как-то поддержать свой вес.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Голубкина решила попотеть и согнать лишний вес на тренажерах.