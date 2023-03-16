Комиссия ООН признала военным преступлением расстрел ВСУ российских пленных

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В ООН также заметили, что к военным преступлениям относятся факты пыток и ранения пленных РФ.

В ООН признали, что расстрел российских пленных военнослужащими Украины является военным преступлением. Об этом сообщается в отчете комиссии.

«Комиссия признает военным преступлением тот инцидент, когда российские военнопленные были застрелены», — говорится в сообщении.

Более того, в ООН добавили, что к военным преступлениям относятся и факты пыток, ранения военнопленных России.

До этого омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова не раз заявляла о пытках наших военных, которые им устраивают боевики ВСУ.

Более того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще в январе призвала международные организации обратиться к Киеву и потребовать соблюдения Женевской конвенции по теме пыток российских солдат. Тогда она упомянула, что у нее имеются живые тому подтверждения — снимки и видео пыток, которые ей присылали родственники военных.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Москалькова потребовала от ООН призвать Киев соблюдать Женевскую конвенцию.