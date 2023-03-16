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Штаты уже перебрасывают на Украину огромное количество боеприпасов и призывают Киев экономнее относиться к старым запасам.

Пентагон видит два сценария «контрнаступления» ВСУ в мае, но ни один из них пока нельзя брать в расчет из-за отсутствия четкой стратегии Киева. Об этом рассказывает издание EADaily, опираясь на мнение зарубежных СМИ.

В материале отмечается, что первый план предполагает наступление на юг — ВСУ будут двигаться через Херсон в Крым. Вторая версия событий — выдвижение на восток с севера, а далее — в южном направлении, отрезая сухопутный мост. Причем последний вариант считается более вероятным. Дело в том, поясняется в статье, что Вооруженные силы РФ максимально укрепили оборону на восточном берегу Днепра, и здесь можно было бы рассчитывать на успех десантной операции. Но у ВСУ для этого просто нет ресурса.

На фоне ожидаемого наступления Вашингтон готовит военную помощь. Вместе с европейскими партнерами Штаты перебрасывают на Украину огромное количество боеприпасов и 155-миллимитровых снарядов, о нужде в которых ранее заявлял Киев.

Кроме того, Запад готовит к наступлению и самих боевиков. Так, 600 украинцев прошли соответствующую подготовку в феврале. Она предусматривала как базовые навыки, так и медицинскую подготовку плюс обучение общевойсковым маневрам на боевых машинах Bradley и бронетранспортерах Stryker американского производства. Сейчас на обучение направлена вторая партия ВСУшников.

Пока же Пентагон призывает Киев более рационально относиться к боеприпасам. Сегодня с этим у ВСУ дефицит, включая минометные и артиллерийские снаряды. На фоне этого в Штаты настывают, чтобы ВСУ вели более прицельный огонь.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина потеряла более 100 тысяч солдат с начала СВО на Украине.