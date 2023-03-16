Путин поддержал идею социальной ипотеки для преподавателей

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Президент отметил, что для этого нужно узнать точное число педагогов среднего профессионального образования в стране.

В России по поручению президента проработают вопрос социальной ипотеки для профильных преподавателей. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Путин поддержал эту идею и отметил ее важность.

В стране более 500 тысяч педагогов колледжей и училищ. Зарплаты в сфере среднего профессионального образования, как подчеркнул Путин, не самые высокие — в среднем 47 тысяч рублей.

«Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна», — подчеркнул президент.

Он добавил, что даст правительству поручение заняться проработкой вопроса. Бюджет на 2023 год уже распланирован, поэтому ввести социальную ипотеку сразу вряд ли получится из-за финансовых ограничений. Поэтому Путин поручил определить точное количество преподавателей среднего профессионального образования в стране, чтобы рассчитать бюджет на будущее.

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