Путин пословицей ответил на ситуацию с антироссийскими санкциями

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Россия буквально стала чемпионом мира по количеству введенных против нее рестрикций. Однако в стране наблюдается устойчивый рост экономики.

Пословица «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь» идеально описывает сложившуюся ситуацию с санкциями против России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению президента, то, что антироссийские санкции заставили многие европейские и американские компании уйти с рынка, пойдет России лишь на пользу. Это освободило большое количество мест, которые теперь занимают отечественные производители. А это, отметил президент, может как никогда положительно повлиять на дальнейшее развитие России.

Во время выступления Владимир Путин напомнил о ситуации, сложившейся на продовольственном рынке восемь лет назад. Тогда в ответ на санкции Россия ввела свои меры, благодаря которым начался активный рост агропромышленного комплекса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России.