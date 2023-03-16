Суд вынес приговор матери умершего от истощения ребенка в Сочи

Фото, видео: globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Женщина не зарегистрировала младенца при рождении и не показала врачам. Спасти малыша при ухудшении состояния не смогли.

В Сочи отправили под домашний арест 33-летнюю мать из-за смерти ее ребенка. Как выяснили следователи, малыша женщина рожала дома без какой-либо квалифицированной помощи. А потом не поставила сына на учет в медучреждении и не предоставила возможности врачам осмотреть мальчика.

В больницу кроху решили отвезти только, когда ребенку стало совсем плохо — он отказывался от еды. Но до врачей младенца так и не довезли, они только зафиксировали смерть. Точные причины его гибели должна установить судебная медэкспертиза.