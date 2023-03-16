Золотые и алые всполохи: северное сияние столкнулось с магнитной бурей в Выборге
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Северное сияние и магнитную бурю могли наблюдать жители Выборга
Фото, видео: www.globallookpress.com / George Zakharchuk; 5-tv.ru
Природные явления можно было наблюдать в ночное время 16 марта.
Грандиозное световое шоу наблюдали ночью 16 марта жители Выборга. Небо над городом озарило величественное северное сияние. Ближе к утру над горизонтом стали появляться золотые, изумрудные и алые всполохи.
Виной всему — слабая магнитная буря в атмосфере Земли. Ее мощность — всего единица по пятибалльной шкале. И тем не менее какая неземная красота.