Девять лет вместе: какие изменения произошли в Крыму после воссоединения с РФ

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

По итогам референдума, почти 100% жителей региона были за возвращение на родину.

Россия отмечает годовщину крымского референдума. В честь знаменательной даты на полуострове пройдут лекции, выставки и другие мероприятия. Ровно девять лет назад жители региона проголосовали за воссоединение с Россией. События тех дней вошли в учебники истории под названием «Крымская весна».

За прошедшие годы в регионе произошли большие изменения: построили Крымский мост, реконструировали и создали с нуля десятки инфраструктурных объектов, запустили новые социальные проекты.