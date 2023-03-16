Болезнь или новый имидж? Новый бойфренд Кристины Асмус резко облысел

Магдалина Нуар 14

Бойфренд Кристины Асмум Роман Евдокимов остался без волос

Болезнь или новый имидж? Новый бойфренд Кристины Асмус резко облысел

Фото: Instagram* / asmuskristina

Знаменитый актер уже выглядит не так, как раньше. Белокурые локоны исчезли, но появились синяки под глазами.

Новый бойфренд актрисы Кристины Асмус Роман Евдокимов шокировал общественность, выложив в своем личном блоге свой снимок в абсолютно новом имидже. Поклонники восклицают: это болезнь? Новая роль? Или просто мода?

Мужчина предстал абсолютно без волос, с очень болезненным видом, синяками под глазами, да еще и на фоне грязной стены из плитки.

Однако оказалось, что это всего лишь его новая роль в новом триллере «Фишер». Более того, оказалось, что волосы актера все-таки остались на месте — это всего лишь профессиональный грим.

Роман Евдокимов в новом образе. Роман Евдокимов в новом образе. Фото: Instagram* / evdokimov

Напомним, Кристина Асмум и Роман Евдокимов пока официально не подтвердили свои отношения. Однако папарацци постоянно замечали их вместе на отдыхе. Более того, в личных блогов артистов постоянно появляются снимки с их частями тела: то Асмус обнимает мужчину, но он стоит спиной к камере, то Роман выкладывает снимок, на котором держит в самолете ноги таинственной возлюбленной. Практически ни у кого нет сомнений, что у Кристины Асмус и Романа Евдокимова роман.

К слову, бывший муж Асмус Гарик Харламов тоже строит личную жизнь. Его новой избранницей стала актриса Катерина Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новый возлюбленный Кристины Асмус показал фото с актрисой и посвятил ей стихи.

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