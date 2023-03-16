Видео первых минут пожара на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; ВКонтакте / rostovnadonu

По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадавших двое.

В сети выложили видео, на котором запечатлены первые минуты после начала пожара в складе на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области в Ростове-на-Дону.

На видеозаписи слышно, что началом пожара послужил громкий хлопок, который был похож на взрыв. После этого у автомобилей, которые стояли рядом сработала сигнализация и начал распространяться белый дым.

По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадавших двое.

В предварительной версии причиной пожара послужило короткое замыкание. Известно, что на втором этаже складского помещения хранили около 10 тонн горюче-смазочных и лакокрасочных материалов. По данным экстренных служб, площадь пожара составила 880 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места пожара на складе погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону.