Новая «горячая» точка: в Астраханском заповеднике полыхают 4 тысячи гектаров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Пожар стал вторым по масштабу за последние дни. Сколько всего гектаров выжег огонь?

В Астраханском заповеднике полыхают четыре тысячи гектаров. Территорию заволокло густым дымом. Это второй крупный пожар за последние дни. Огнем пройдены уже три тысячи гектаров, очаг едва успели локализовать — и вот новая горячая точка.

В этом районе в основном растет тростник, который приходится тушить с воздуха. Ситуацию осложняет сильный ветер — до 20 метров в секунду. Стоит отметить, что сейчас по всей дельте Волги зафиксировали десятки пожаров, инспекторы заповедника мониторят обстановку круглосуточно.