Двое пострадали и один погиб при пожаре на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
Виктория Андреева 1 095
Фото: 5-tv.ru
Точная причина случившегося пока неизвестна.
Площадь пожара на территории склада погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров. К сожалению, в результате ЧП есть погибший. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Кроме того, стало известно, что пострадали еще два человека. Их состояние уточняется.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Из-за чего конкретно произошел пожар — пока неясно. Известно лишь, что ему предшествовал мощный взрыв.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели не исключают версию возгорания на складе в Ростове-на-Дону из-за проблем с электропроводкой.