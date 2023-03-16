Европейское командование ВС США опубликовало видео потери БЛА Reaper

Фото, видео: EPA / ТАСС; Reuters / UNITED STATES EUROPEAN COMMAND

Под видео командование США отметило, что два самолета Су-27 сделали «небезопасный и непрофессиональный перехват».

Европейское командование ВС США опубликовало видео момента потери американского беспилотника в Черном море. Кадры опубликовали на видеоплатформе YouTube.

В описании под видео командование отметило, что 14 марта два российских самолета Су-27 сделали «небезопасный и непрофессиональный перехват» беспилотного самолета разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США. Уточняется, что БЛА Reaper находился в международном воздушном пространстве над Черным морем.

После того как российский истребитель Су-27 сбросил топливо на летательный аппарат из Америки, и произошел удар винта MQ-9.

В обнародованной информации USEUCOM уточняется, что в результате всего вышеперечисленного силам США пришлось сбить MQ-9 в международных водах.

Прежде Минобороны России сообщало, что истребители РФ не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским беспилотным летательным аппаратом. По заявлению Минобороны, дрон ВВС США двигался в направлении государственной границы России.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем американцы отправили дрон к Черному морю: подробности инцидента.