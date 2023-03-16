Какие слова нельзя произносить, чтобы быть счастливым?

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Все материально, утверждают эзотерики. Как же человек может навлечь на себя беду?

Наши слова во много говорят о нашем мышлении и мировоззрении. Эзотерика утверждает, что с помощью негативных слов человек может создать черную полосу в своей жизни. Причем такие разрушительные события являются следствием всего нескольких безобидных фраз. Поэтому очень важно знать, что такое самооговор, как он лишает удачи и достатка. Магия слов не должна быть игнорироваться и использоваться против себя самого же. Об этом пишет издание Rsute.

Что такое самооговор

Само слово можно разделить на две части: «сам» и «оговор». То есть человек может оговорить сам себя. Это может быть сделано, например, когда человек намеренно унижает себя, приписывает себе негативные черты, которых на самом деле нет.

Давать себе плохие характеристики не только чревато, но и опасно. Например, если человек берет на себя ответственность за какие-то неприятные и страшные события: болезнь самого себя или близкого человека, расставание, развод или даже смерть.

Человек, ощущающий такого рода вину, несчастлив. Мало того, что он не ощущает радости жизни, так еще и несет тяжелый эмоциональный груз.

Как самооговор лишает нас удачи и достатка

Все слова и фразы, произнесенные вслух материальны. Если человек говорит о себе плохо, то вокруг него создается обстановка, которая начинает подтверждать утверждения.

Если человек говорит о бедности, то лишится достатка, а если все время жалуется на проблемы, то отпугивает удачу и новые возможности.

Вселенная толкует мысли и слова как сигналы о том, что необходимо человеку: что он хочет и чего не хватает. Космический разум спешит исполнить мечты и страхи. Поэтому нужно быть осторожней с тем, что люди проецируют во внешней мир из внутреннего.

Оговаривая себя, человек говорит о своей недостойности. Будто ему не нужны богатство, удача, спокойствие, новые возможности и другие блага.

Что делать, чтобы не оговаривать себя

Самооговор ― это не всегда ответственность исключительно того, кто о себе плохо говорит. Иногда такие мысли «вкладывают в голову» окружающие люди. Поэтому очень важно не допускать, чтобы в окружении появлялись токсичные персоны.

Есть несколько советов, которые помогут не допустить самооговора:

Не поддаваться влиянию других людей;



Давать себе право ошибаться и не корить за допущенные ошибки;

Пресекать манипуляции;

Работать над высокой самооценкой;

Самое важное, уважать и любить себя. Это о защите своих границ и избегании манипуляций, когда другие внушают какие-ьто эмоции и перекладывают ответственность.

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