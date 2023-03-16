Минтруд РФ заинтересовался ситуацией с работниками Wildberries

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Владельцы пунктов выдачи пожаловались на необоснованные штрафы.

Минтруд разбирается в ситуации с маркетплейсом Wildberries. Об этом заявил в беседе с журналистами глава ведомства Антон Котяков. Министр подчеркнул, что сейчас к Wildberries приковано внимание депутатов и других министерств.

«Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», — сказал Котяков.

Он также добавил, что маркетплейс должен соблюдать нормы российского трудового законодательства. До этого в сети была информация, что владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) хотели попасть в головной офис компании. Кроме того, они собираются бастовать и перестать работать.

Хозяева ПВЗ недовольны тем, что с них списывают штрафы за утерянные и бракованные товары. Прокуратура Московской области организовала проверку сведений о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую информацию в Wildberries назвали фейком.