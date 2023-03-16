Захарова посоветовала США обратиться к Украине за помощью в поисках БПЛА: «Специалисты глубокого полета»

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В Белом доме почти потеряли надежду извлечь обломки аппарата со дна Черного моря. В российском МИДе более оптимистично смотрят на проблему.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала совет Соединенным Штатам насчет беспилотника, упавшего в Черное море. В Белом доме уже выразили уверенность, что не смогут достать обломки, которые находятся слишком глубоко. Однако в российском МИД уверены, надежду терять не стоит. В помощь — украинская компания, которая якобы причастна к взрывам на нитках «Северных потоков». Возможно, она и достанет обломки с морского дна.

«Джон, возьмите у The New York Times телефон частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды, взорвала трубопроводы „Северного потока“ очень-очень глубоко в Балтийском море. Это, судя по Вашим газетам, специалисты глубокого полета. Они достанут», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Об инциденте с упавшим разведывательным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 США стало известно во вторник, 14 марта. В Европейском командовании Вооруженных сил страны заявили, что беспилотник задел крылом российский истребитель Су-27, что привело к крушению. При этом там не уточнили, как и почему БПЛА оказался рядом с военным судном РФ.

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