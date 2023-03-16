«Илюша, выход «Ханумы»: как актер Илья Князев отыграл свой последний спектакль

Фото, видео: ВКонтакте / ilynishna; Instagram* / marina.shchekina.actriss; 5-tv.ru

Артист в свои 22 года отчаянно боролся с раком, но никто из его коллег по сцене об этом даже не догадывался.

Во время последнего спектакля на сцене Амурского театра драмы актер Илья Князев держался с трудом. Артиста, прежде умело скрывавшего проблемы со здоровьем, вдруг слег на глазах у коллег. Они и подумать не могли, что это был его последний выход на сцену. Об этом а эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала коллега Ильи, актриса Марина Щекина.

С Ильей Князевым ее связывали дружеские и партнерские отношения. Актеры не раз выходили на сцену вместе — в частности, в постановках «Ромео и Джульетта», «Евгений Онегин». Последней общей работой стал спектакль «Ханума».

«Седьмого марта мы играли «Хануму», он лежал на диванчике между выходами, думаю, ну приболел человек. Отправляюсь на свой выход, а он лежит, смотрю — глаза закрыл. Думаю, вдруг уснул. Я ему: «Илюша, выход «Ханумы». Он так улыбнулся, встал, пошел. Мне это запомнилось, что он как будто приболел», — поделилась артистка.

На следующий день, по ее словам, тоже был запланирован этот же спектакль, но Илья в нем уже не играл. Труппе объяснили, что артист приболел. Всерьез тогда это никто не воспринял, а меньше чем через неделю, 13 марта, на театр, как гром среди ясного неба, обрушилась новость о смерти молодого коллеги.

«Он не показывал ничего, мы даже не догадывались, что у него есть что-то серьезное. Это сейчас мы все в шоке. Горечь и боль, чувство несправедливости осталось, вопросы к судьбе, которая забирает таких молодых, талантливых, перспективных, хороших людей», — недоумевает собеседница.

Актриса призналась, что считала Илью частью большой театральной семьи. Меньше чем за год он так органично влился в коллектив, что стал для всех родным. Добрый, дружелюбный, улыбающийся — именно таким все это время его видели коллеги, таким и запомнили. А еще — человеком сильным и мужественным не по годам. Только это объясняет его смелость выходить до последних дней жизни на сцену и скрывать страшный диагноз.

«Наверное, не хотел чтобы его жалели, хотел быть как все и не думать о болезни. А может быть, верил и надеялся, что это все победит. Когда это все случилось, это как гром среди ясного неба. Шок до сих пор для нас всех», — сказала актриса.

Молодой российский актер Илья Князев скончался на 23-м году жизни. Он боролся со страшной болезнью — лейкозом. Прощание с Ильей Князевым прошло 16 марта в кафедральном соборе Благовещенскае, а тело актера предадут земле на его родине, в Иркутске.

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